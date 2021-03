Tomålsscorer Haaland reddet viktig Dortmund-poeng

ntbsport

Allerede på sin første sjanse var Haaland nærmest ustoppelig da han satte inn 1-0 i lørdagens lokaloppgjør. Nordmannen tok ned et langt oppspill, vendte enkelt av sin oppasser og sendte ballen mellom beina til keeper og i mål.

Men istedenfor at Dortmund tok vare på initiativet i kampen og doblet ledelsen, kunne Köln utligne til 1-1 på straffespark etter 34 minutter. Det skjedde som følge av at Jude Bellingham handset i eget felt.

Dortmund presset på for å få ledermålet, men det var det Köln som sto for etter en drøy time. Etter en nydelig kroppsfinte og to gjennombruddspasninger endte ballen opp hos Karl Jacobs, som klinte ballen i mål.

Haaland fikk store muligheter, men så ut til å gå av banen med bare ett mål og tap. Rett før full tid var han på rett plass til rett tid og sikret 2-2.

Bare uavgjort kan bli kostbart i Dortmunds jakt på plass i Champions League neste sesong. Eintracht Frankfurt vant 5-2 over Union Berlin og har fire poeng ned til Dortmund på 5.-plass.

Julian Ryerson spilte hele kampen og sto for en målgivende pasning for Union Berlin, som ikke klarte å gi Haalands Dortmund en hjelpende hånd i topp-fire-kampen.

Lewandowski økte forspranget

Med to nye mål har Haaland scoret hele 50 mål på sine 48 Dortmund-kamper etter overgangen fra Salzburg. Denne sesongen har han funnet nettet 21 ganger på like mange kamper i Bundesliga.

Det er hele 15 mål bak toppscorer Robert Lewandowski, som scoret hat trick for Bayern München lørdag.

Serielederne spilte mot Stuttgart samtidig som Dortmunds kamp mot Köln. Alphonso Davies ble utvist for Bayern på stillingen 0-0, men en måltrippel fra Lewandowski i første omgang hjalp laget til en komfortabel 4-0-seier.

Med 35 mål nærmer den polske stjernen seg rekorden til Gerd Müller i den tyske toppdivisjonen. Den tidligere tyske storscoreren kom opp i 40 mål i 1970/71-sesongen.

Brente Haaland-sjanser

Haaland kunne fort scoret flere mål og avgjort mot Köln, men brant flere gode sjanser.

Like før Köln utlignet på straffespark, var Haaland nære på ved å score sitt annet mål for dagen. Nok en gang fikk han et langt oppspill mot seg og holdt unna forsvarerne, men denne gangen føk avslutningen like utenfor.

Ti minutter før slutt stusset Haaland et innlegg mot mål, men ballen gikk i stolpen og ut. Fire minutter senere bredsidet nordmannen en god skuddmulighet utenfor.

Haaland fikk til slutt satt inn 2-2 på tampen, men gikk av banen i sinne takket være et surt poengtap i lokaloppgjøret.

Köln har kun vunnet to ligakamper i 2021 og hadde fem strake kamper uten seier før møtet med Dortmund.

(©NTB)