Sven Mollekleiv leder NFFs Qatar-utredning

I en pressemelding fra NFF heter det at utvalget skal utrede sentrale forhold som skal ligge til grunn for et vedtak om Qatar-spørsmålet fram til det ekstraordinære forbundstinget 20. juni.

Mollekleiv skal lede et bredt og representativt utvalg som vil være på plass i neste uke.

Da kan utvalget starte sitt arbeid.

I utvalgets mandat ligger det å vurdere hvordan Norge skal forholde seg til at et fotball-VM arrangeres i et land som Qatar, som på flere områder bryter menneskerettighetene.

Utvalget skal ta stilling til hvilke virkemidler som NFF kan ta i bruk. Et av disse er en mulig boikott av mesterskapet.

- Flere har, med ulike ståsteder i Qatar-spørsmålet, pekt på og spilt inn Sven Mollekleiv i denne rollen. Han har lang erfaring med internasjonale spørsmål, konflikter, mekling og håndtering av store, komplekse spørsmål. Han kjenner også idretten godt. Mollekleiv er flink til å balansere krevende problemstillinger, lytte og inkludere. Grunnlaget er lagt for et godt utvalgsarbeid, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Det nedsatte utvalget vil ha en arbeidsperiode på rundt to måneder. Det skyldes at dokumenter med saker må sendes ut senest fire uker før tinget settes.

- Jeg takker for tilliten til å bidra til at fotballtinget får et best mulig grunnlag til å fatte et klokt ,verdibasert, resultatorientert og framtidsrettet vedtak i Qatar-spørsmålet, sier Sven Mollekleiv.

