Snowboard: Kleveland fortsatte storformen med verdenscupseier

Dombås-utøveren var igjen i en klasse for seg. Ingen var i nærheten av å true hans beste poengsum på 87,58 fra det første forsøket.

Nærmest var USAs hjemmehåp Redmond Gerard med 82,16.

Ifølge VG sikret Kleveland seg en plass i neste års vinter-OL i Beijing med triumfen.

– Det føles fantastisk å være her. Jeg er super glad, sa Kleveland i seiersintervjuet med arrangøren, vist på NRK.

Etterlengtet

Fredagens kvalifisering bar bud om norsk suksess. Også der var Kleveland suveren.

– For en uke det har vært. Det er bare å ta av seg hatten. Ikke bare for det han presterer, men også for konkurransehodet hans, sa NRK-ekspert og tidligere snowboardprofil Silje Norendal under direktesendingen.

Seieren var Klevelands første i verdenscupen siden han vant i big air i desember 2017. Nylig ble han verdensmester i slopestyle til tross for en skade i leggen. Også det skjedde i Aspen.

Knuste kneskålen

21-åringen har generelt svært mange gode minner fra den amerikanske skimetropolen. Begge hans to slopestylegull i X-Games kom der i 2017 og 2018. Tidligere i vinter vant han også gull i big air samme sted.

Årets opptur er kjærkommen for Kleveland. Han er tilbake i verdenstoppen for fullt etter at han i desember 2018 knuste kneskålen i et uhell.

Lørdagens seier var Klevelands fjerde i verdenscupen. To av dem har kommet i slopestyle.

Markus Olimstad skulle etter planen vært på startstreken i finalen, men 27-åringen sto over på grunn av smerter i ryggen.

