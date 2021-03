ntbsport

Denne beslutningen har ligget i kortene en stund.

– Vi ønsker å presisere overfor dem som har skaffet seg billetter og som ikke bor i Japan, at de må legge nye planer. Vi har kommet til den konklusjon at de ikke får anledning til å komme inn i Japan under OL og Paralympics, heter det i en pressemelding fra Japans olympiske komié.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) sier at de respekterer avgjørelsen til OL-arrangøren.

