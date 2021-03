Lægreid vant jaktstarten i Östersund og overtok verdenscupledelsen

ntbsport

De to kjemper om sammenlagtseieren totalt foran søndagens fellesstart. Lægreid avgjorde jaktstarten med en oppvisning på siste stående skyting, der han tok blinkene på 23 sekunder.

– Jeg trodde jeg ikke hadde vunnet jaktstartcupen. Det var et bra løp. Taktikken var at jeg ikke skulle gå for hardt ut. Jeg fikk med meg at Johannes var feilfri på de første skytingene. Jeg trodde at jeg bare kjempet om en god plassering. Han fortjente å vinne, men så skjøt jeg feilfritt og var full av energi. Det ga meg inspirasjon på sisterunden, sa Lægreid til IBU.

– Jeg klarte å holde roen. Det var nervepirrende, men jeg klarte å holde nervene under kontroll. Jeg må gjøre mitt beste i morgen også, sa han til NRK.

Kollaps

Lægreid vant 22,6 sekunder foran Thingnes Bø, mens det var 32,4 sekunder ned til Lukas Hofer. Det var hans sjuende verdenscupseier i karrieren.

Thingnes Bø var feilfri på begge sine liggende skytinger. Han viste klasse da han kom sammen med Hofer på standplass. Der tok han seg god tid og banket ned samtlige fem skudd på første stående.

Det gikk mot en klar seier for stryningen. Men han fikk store problemer på siste stående skyting. Han bommet hele tre ganger da han med skjelvende føtter skulle ha ned blinkene. Thingnes Bø brukte også svært lang tid.

Bakfra kom Lægreid og banket ned blinkene i raskt tempo.

Tungt for storebror Bø

Vetle Sjåstad Christiansen hadde et godt renn. Han bommet totalt tre ganger og endte på 7.-plassen, slått med 1.14 minutter.

Tarjei Bø gikk ut på tredjeplassen, men bommet hele seks ganger. Dermed falt han ned på 10.-plassen og endte 1.31 minutter bak Lægreid.

Aleksander Fjeld Andersen ble nummer 22 etter fem bom. Broren Filip endte på 35.-plassen etter fire strafferunder.

Johannes Dale gikk ut som nummer åtte, men etter seks bom endte han på 28.-plassen.

Endre Strømsheim ble nest sist av de 59 startende. Han hadde fem strafferunder.

(©NTB)