Haugesund vil ha utredning av mulig VM-boikott

Det skriver klubben i en melding på sine nettsider fredag.

Der heter at Haugesund ønsker diskusjonen om en mulig norsk VM-boikott velkommen, at klubben er både opprørt og bekymret over arbeidsforholdene som har blitt avdekket og bruddene på menneskerettighetene som har blitt dokumentert i Qatar.

Klubbledelsen mener derfor det er viktig å diskutere «det etiske aspektet ved å skulle delta i mesterskapet».

Det er likevel ikke aktuelt å stille seg bak Tromsøs initiativ om en boikott på nåværende tidspunkt.

«En boikott er det absolutt strengeste virkemiddelet man kan ty til i denne sammenheng. Skal man gå til det skritt å trekke seg fra et mesterskap må beslutningen være tatt på bredest mulig beslutningsgrunnlag. Både med tanke på effekten av en boikott og konsekvensene av den. Pr. i dag er kunnskapsgrunnlaget vårt for dårlig til at vi med sikkerhet kan si at boikott er den eneste riktige tilnærmingen til mesterskapet», skriver FKH-ledelsen.

Klubben ønsker boikott-alternativet konsekvensutredet fram mot det varslede ekstraordinære forbundstinget søndag 20. juni.

