Carlsen tapte omspill etter knallsterkt comeback

I den første omspillskampen endte det med remis, mens det ble tap for nordmannen i det andre lynsjakkpartiet.

Det betyr at det blir finale mellom Jan Nepomnjasjtsjij og Anish Giri, mens det blir kamp om 3.-plassen mellom Carlsen og Wesley So, amerikaneren som har slått Carlsen i de to siste finalene i Champions Chess.

Nordmannen sikret seg omspill etter å ha slått hardt tilbake i den andre av to semifinaler.

– Jeg er veldig, veldig skuffet over spillet mitt i dag. I går var det bare ett strekk som var klanderverdig, i dag var det ikke slik som jeg ønsker å framstå, sa Carlsen til TV 2.

Overså

Jan Nepomnjasjtsjij utspilte Magnus Carlsen i tredje parti torsdag og vant den første dagen av semifinalen i fjerde turnering i Champions Chess Tour i hurtigsjakk.

I fredagens andre semifinaledag endte det i remis mellom duellantene i det første partiet. Nepomnjasjtsjij i hvitt klarte ikke å avgjøre kampen, og til slutt var det Carlsen som tilbød remis.

I det andre partiet hadde Magnus Carlsen tilsynelatende god kontroll med hvite brikker lenge, men det var før Carlsen kom opp med noen svake trekk som gjorde at partiet snudde voldsomt i russerens favør.

Deretter gikk det ikke veldig lang tid før Jan Nepomnjasjtsjij hadde avgjort til sin fordel til tross for at han hadde svarte brikker.

Dermed måtte Magnus Carlsen vinne de to siste partiene for å sikre omspillskamper om retten til en finaleplass, først med svarte brikker og deretter med hvite.

Det gikk bra i det tredje partiet med svarte brikker. TV 2s Jon Ludvig Hammer mente at det florerte med tabber i dette partiet, men det gikk likevel Magnus Carlsens vei. Det gjorde det også i det fjerde og siste partiet der Carlsen spilte med hvitt.

– Selv i dette partiet overså jeg masse, sa Carlsen.

Kontroll

Den regjerende verdensmesteren tok tidlig kontrollen over partiet og dominerte som bare Carlsen kan på sitt beste til omspillet var i boks.

– Totalt tapte jeg tre partier med hvitt, og det er ikke akseptabelt på noe plan, sa en svært skuffet Carlsen.

For når det ikke lyktes i omspillet ble det ingen finalekamp denne gangen.

I den andre semifinalen ble det seier til Anish Giri over Wesley So. Han vant begge semifinalekampene. Dermed ble det Giro mot Jan Nepomnjasjtsjij i finalen, mens Carlsen må nøye seg med Wesley So i kampen om 3.-plassen.

– Dette er stort! Jeg er glad for å være i finalen, sa Giri.

