Uenighet om Uefas tilskuerkrav for fotball-EM

Det europeiske fotballforbundet ønsker tilskuere på tribunene i mesterskapet som skal sparkes i gang 11. juni, og som skal deles mellom 12 byer i like mange europeiske land.

Ceferin antydet at byer som ikke kan garantere publikum adgang, må gi fra seg sine kamper til andre byer. Dieter Reiter, som er ordfører i München, sier seg sjokkert.

– Det er definitivt ikke mulig i dette øyeblikk å uttale seg om hvorvidt smittesituasjonen i juni vil gjøre det mulig å ha publikum på tribunene, sier han til Bild.

Den lokale arrangøren sier at man ikke har noen planer om å gi fra seg de tildelte kampene, enten de kan spilles med publikum eller ikke.

– Vi fortsetter forberedelsene ut fra flere ulike scenarioer, både med og uten tilskuere, heter det i en uttalelse fra den tyske arrangørkomiteen.

– Å gi fra oss kampene har ikke vært, og er heller ikke, et tema.

Ikke automatisk

Uefa bekreftet at Ceferin var korrekt sitert, men utdypet onsdag overfor DPA. Nå heter det at ingen vertsby automatisk vil miste sine kamper dersom smittesituasjonen og lokale tiltak gjør at man ikke kan ha tilskuere på kampene.

– Likevel må det vurderes om det vil gi mer mening å flytte slike kamper til steder som kan slippe inn publikum, heter det.

Vertsbyene har fått en foreløpig frist 7. april med å legge fram planer for publikums adgang til tribunene under mesterskapet.

Tyskland skal etter planen spille alle sine tre gruppekamper i München. Byen skal også ha en kvartfinale.

EM-byene

Mesterskapet skal avvikles i Roma (Italia), Baku (Aserbajdsjan), København (Danmark), St. Petersburg (Russland), Amsterdam (Nederland), Bucuresti (Romania), London (England), Glasgow (Skottland), Bilbao (Spania), Dublin (Irland), München (Tyskland) og Budapest (Ungarn).

Semifinaler og finale skal spilles på Wembley i London.

Ceferin sa i helgen til kroatiske medier at det er uaktuelt med kamper for tomme tribuner.

