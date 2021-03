Pogba sendte United videre i europaligaen

ntbsport

Milans utligning på overtid i første kamp på Old Trafford ga den italienske klubben overtaket i kampen om kvartfinalebillett, men Pogbas kontante avslutning ga bortesterke United 1-0-seier på San Siro og 2-1 sammenlagt.

Pogba scoret fra spiss vinkel etter at Milan-forsvaret hadde blokkert en rekke avslutningsforsøk i møljespill.

Ole Gunnar Solskjær kunne innkassere ros for å ha valgt å sende franskmannen innpå ved pause for en hanglende Marcus Rashford.

Den første omgangen var nesten uten sjanser. Nærmest for United var Bruno Fernandes med et skudd over mål i det 13. minutt. I omgangens siste minutt kom Rude Krunic til skudd i god posisjon i United-feltet, men traff ikke ordentlig.

Zlatan Ibrahimovic begynte å varme opp for Milan, men det var en United-storstjerne som skulle komme inn og avgjøre kampen. Solskjær var som aktiv kjent som en superinnbytter, men for Pogba var det bare scoring nummer to som innbytter, i hans 31. innhopp for klubben.

Sto i kø

United kom til store muligheter nesten umiddelbart i den andre omgangen. Aaron Wan-Bissaka la inn fra høyre, og Daniel James avsluttet. Milan klarerte ikke ordentlig, og plutselig sto United-spillere i kø for å få ballen i mål. Verken Fred eller Fernandes fikk ordentlig treff, men så kom ballen til Pogba ved lengste stolpe.

Fernandes stoppet ærbødig opp og ga franskmannen anledning til å skyte, og det gjorde han både følsomt og kontant på samme tid. Ballen endte i nettet ba Ginanluigi Donnarumma.

Dermed hadde også United et bortemål og kunne senke skuldrene noe.

Zlatan kom omsider inn i det 65. minutt, og ni minutter senere hadde den 39-årige svensken en kjempemulighet til å utligne. Hakan Calhanoglu la inn fra venstre, og Zlatan knuste Luke Shaw i lufta. Nikken var både hard og velplassert, men Dean Henderson viste utmerkede reflekser da han fikk opp neven og slo ballen over.

Tittelhåp

Med torsdagens borteseier lever en av de to tittelsjansene for Solskjær og United. Det er en skjebneuke der begge to kunne knuses med noen dagers mellomrom. Til helgen er det bortekamp mot Leicester i FA-cupens kvartfinale, og dit kommer United-spillerne med økt selvtillit.

Laget har en viktig innspurt også i Premier League, der Manchester United er på 2.-plass. Det handler blant annet om mesterligaplass, selv om gullkampen mot byrival City i praksisk er nesten tapt.

