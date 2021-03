Forbundet venter med å avlyse ishockeysesongen – ønsker flere avklaringer

ntbsport

Det skriver Nitten.no etter at forbundet, Norsk Topphockey og de ti eliteserieklubbene for menn holdt møte tirsdag ettermiddag.

Forbundet ønsker få situasjonen i Viken-kommunene helt avklart før man eventuell setter endelig stans for sesongen.

– Vi opplever at det fortsatt er uavklart om det er treningsnekt for toppidretten i Viken eller ikke. Vi ønsker å avvente, ta litt tid og sjekke opp noe mer før vi tar en endelig beslutning. Vi må ha litt mer kjøtt på beinet, sier generalsekretær Ottar Eide til Nitten.

Samtidig har Norges Fotballforbund fått bekreftet treningsstans i Viken og bedt sine klubber om å sette treningsaktiviteten på pause.

Grunnserien ferdig

Tidligere tirsdag skrev Stavanger Aftenblad at sesongen stanses, og at det dermed verken blir spilt mer grunnserie eller sluttspill. Avisen hevdet at beslutningen skulle fattes i løpet av tirsdagen.

Som følge av de nye, strenge koronatiltakene som er innført i Oslo og Viken, er det svært sannsynlig at resten av sesongen må avblåses. Ishockeyen har trolig for få dager igjen på kalenderen til å få spilt de resterende kampene.

Eide erkjenner at grunnserien i eliteserien i praksis er avlyst, men holder døren på gløtt for et sluttspill.

– Nå handler det først og fremst om at lagene får trene i påvente av en eventuell åpning. Vi er nødt til å få litt mer avklaringer. Hvis ikke klubbene får trent på fire uker, er det ingen sjanse, sier han til Nitten.

Senest april

Generalsekretæren har tidligere sagt til NTB at usikkerheten rundt en restart av serien er krevende.

– Det er en utfordring med smittesituasjonen i Norge, men jeg synes idretten til nå har betalt veldig mye gjennom å være nedstengt i så lang tid. Nå håper jeg på en avklaring. Den beste beskjeden er at de sier at de jobber for en reåpning av seriespillet i toppidretten, men uansett må vi få en dato som vi kan forholde oss til, sa Eide tidligere denne måneden.

Det har tidligere versert flere datoer som ishockeyen har satt for at klubber og forbund skal ha noe å forholde seg til. VM starter 21. mai, og det har derfor vært nødvendig å få spilt ferdig sesongen innen utgangen av april.

