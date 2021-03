ntbsport

Avisen hevder å kjenne til at det tirsdag blir vedtatt at resten av sesongen stoppes, og at det heller ikke blir noe sluttspill.

Avslutningen av sesongen kommer som en konsekvens av de nye og strenge koronatiltakene som er innført for Oslo og Viken. De påvirker flere klubber i området.

Med de nye tiltakene som ble innført mandag, er det ikke nok tid til at eliteserien kan få spilt de gjenstående kampene.

