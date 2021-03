ntbsport

AS skriver at kun signaturen gjenstår før Manchester City-stjernen Agüero blir klar for Barcelona. Men overgangen kan avhenge av at den spanske storklubben klarer å beholde Lionel Messi.

Å hente Agüero, som har et nært forhold til den argentinske landslagskompisen Messi, skal være et av virkemidlene klubbens nye president Joan Laporta vil bruke for å overtale kapteinen til å forlenge kontrakten med Barcelona.

I likhet med Agüero går Messis nåværende kontrakt ut til sommeren, og en forlengelse av avtalen med stjernespilleren blir Laportas første store oppgave som Barcelona-president etter at han ble valgt 7. mars.

Om Laporta får det som han vil, og lokker de argentinske kameratene til å skrive under, håper han også å fullføre et ambisiøst sommervindu ved å kjøpe Haaland.

AS skriver at Laporta ser på den norske superspissen som en svært viktig del av Barcelonas fremtid. Barcelona-presidenten satser på å dra nytte av sitt tette bånd med Haalands kontroversielle agent Mino Raiola i kampen om nordmannens signatur.

