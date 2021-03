Kombinert: Tiller på pallen i kontinentalcupen

ntbsport

I mål skilte det til slutt 40,1 sekunder mellom de to som toppet resultatlisten.

Weber og Tiller gikk også først ut i langrennet over 15 kilometer. Ut fra start skilte det 27 sekunder dem imellom. Moelven-løper Tiller landet på 88 og 93 meter i sine to hopp.

Lars Ivar Skårset var tredjemann foran langrennet, men startet så langt som ett minutt og 13 sekunder bak den tyske lederen. I langrennet fikk i tillegg Skårset det tøft.

I mål var han nummer seks, slått med i overkant av to minutter.

Kvinnenes renn i Russland var uten norsk deltakelse. Seieren gikk til amerikanske Tara Geraghty-Moats. Hun fikk dermed revansje etter at historiens første VM-konkurranse i kombinert for kvinner endte i en gedigen skuffelse for hennes del.

Geraghty-Moats ble nummer fem. Det var langt unna der den amerikanske jenta ønsket å være.

(©NTB)