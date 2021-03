Eckhoff hylles etter overlegen stafettseier

ntbsport

Etter en knallsterk norsk stafett fikk ankermann Thingnes Bø æren av å gå over målstreken 1 minutt og åtte sekunder foran toer Italia i tsjekkiske Nove Mesto.

Sverige tok tredjeplassen 14 sekunder bak Italia, mens Frankrike ble nummer fire etter å ha vært i strafferunden.

Tiril Eckhoff, nybakt vinner av kvinnenes verdenscup, la grunnlaget for seieren med en perfekt åpningsetappe. Hun traff alle de ti blinkene og vekslet med 27,3 sekunders forsprang til nærmeste utfordrer, Russland.

Etter løpet fikk formsterke Eckhoff fortjent hyllest av herrenes verdenscupleder Thingnes Bø.

Tidenes beste?

– Selv om hun vant i går, så leverer hun kanskje den beste førsteetappen vi har sett noen gang. Det sier litt om nivået hun har inne, sier Norges ankermann til NRK.

– Det Tiril har gjort i år, er helt enormt. Spesielt etter at hun tapte verdenscupen på målstreken i fjor, hun bare banker tilbake sånn, legger han til.

Eckhoff måtte erkjenne at hun trolig gikk karrierens beste stafettetappe.

– Jeg tror ikke jeg har gått en så bra stafett før. Jeg er så fornøyd med hvordan jeg angrep fra start, hadde gode ski og gikk så fort jeg kunne.

Sterk kvartett

Marte Olsbu Røiseland fulgte opp med en omtrent like sterk etappe. Hun måtte bruke ett ekstraskudd, men økte avstanden ned til konkurrentene til 50,2 sekunder.

Tarjei Bø trengte to ekstraskudd på de to skytingene, men også han økte den norske ledelsen. Da han sendte lillebroren ut på ankeretappen, var Norge over minuttet foran Italia og Sverige, som lå nærmest.

Thingnes Bø måtte bruke ett ekstraskudd på liggende skyting, men traff alle blinkene på stående. Han hadde 1.20 minutts ledelse ut på sisterunden og kunne kontrollere seieren inn.

