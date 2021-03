Boksedronningen detronisert for alvor – McCaskill slo Brækhus igjen

ntbsport

Dermed fikk ikke Brækhus revansje for sitt første tap som proffbokser. Det kom i august, da nordmannen ble rystet av McCaskill og måtte gi fra seg alle sine VM-belter etter et knepent poengtap.

Brækhus hadde da muligheten til å skrive historie ved å bli den første bokseren noensinne som forsvarte en VM-tittel 26 ganger. Men hun tapte.

Lørdag fikk hun sjansen til å vinne tilbake beltene i sin 38. proffkamp, men igjen ble det tap på poeng.

Denne gangen var det mye klarere. Dommerne ga McCaskill seieren 100-89, 99-90, 98-91, og hun beholder dermed de fem beltene hun vant fra Brækhus i fjor.

– Elsker boksing

Brækhus har nå tapt to kamper på rad, etter å ha vunnet sine første 36 som profesjonell. Karrieren hennes går mot slutten, selv om hun selv hevder at hun ikke er helt ferdig.

– Det var en tøff og jevn kamp. Jeg må se den igjen, men McCaskill er veldig tøff. Jeg må bare gratulere henne. Jeg vil møte Jessica igjen, denne gangen i weltervektsdivisjonen, sa Brækhus i et intervju med strømmetjenesten DAZN etter tapet.

En omkamp er imidlertid lite sannsynlig.

– Jeg gjorde akkurat det treneren min fortalte meg at jeg skulle gjøre. Cecilia er tøff, som jeg fortalte henne i ringen. Hun tok alle slagene jeg plasserte i ansiktet hennes. Nå er jeg ferdig med henne, sa McCaskill.

Amerikaneren var klar på at dette ikke var hennes siste kamp. Hva som blir veien videre for Brækhus er uvisst, men hun får ingen mulighet til å vinne tilbake VM-beltene hun brukte så mange år på å sikre seg.

– Jeg elsker boksing. Hvis det dukker opp en interessant og spennende kamp, kommer jeg til å takke ja. Jeg føler meg bra. Jeg skal ha en ukes ferie før jeg er tilbake og trener, sier hun.

På etterskudd

Lørdag sto som vanlig WBA-, WBC-, IBF-, WBO- og IBO-beltene på spill, samt boksemagasinet «The Rings» belte.

Foran 5.000 tilskuere i hjemmearenaen til NHL-laget Dallas Stars og NBA-laget Dallas Mavericks kom McCaskill best i gang.

Amerikaneren gikk ut i høyt tempo og traff på flere slag tidlig i den første runden. Like før den første runden var over, så Brækhus ut til å være rystet etter at McCaskill fikk inn to harde slag like etter hverandre.

Rystet

Brækhus ble mer varm i den andre runden og fikk inn en solid uppercut tidlig og flere harde slag som så ut til å ryste McCaskill.

Amerikaneren avsluttet derimot runden sterkt og traff på flere slag, og etter en god tredjerunde av McCaskill var kommentatorduoen enig om at hun hadde vunnet de tre første rundene.

Etter en jevn fjerde- og femterunde, der McCaskill var hakket hvassere, tok nordmannen mer over mot slutten av kampen. McCaskill så mer og mer sliten ut, og Brækhus fikk inn flere gode slag.

Mistet poeng

Da hjalp det svært lite at Brækhus ble trukket ett poeng i den sjuende runden fordi dommeren mente at Brækhus ved flere anledninger holdt igjen McCaskill etter at dommeren ba henne om å slippe.

Det betød at Brækhus måtte være enda mer aggressiv og mest sannsynlig knocke ut McCaskill for å vinne, men det klarte hun ikke.

Den svake starten og det ene poenget hun mistet gjorde at det ble enda et tap for Brækhus mot McCaskill.

