Japan vil ikke gi OL-deltakere kinesisk vaksine

ntbsport

OL-minister Tamayo Marukawa sa fredag at Japan ikke ble konsultert før Den internasjonale olympiske komiteen sa ja takk til de kinesiske vaksinene, og at Japans egne OL-utøvere ikke vil bruke dem. Hun sa at vaksinen ikke er godkjent for bruk i Japan.

– VI har truffet omfattende smitteverntiltak for Tokyo-lekene for å legge til rette for deltakelse uten å være vaksinert. Vi har ikke til hensikt å endre prinsippet om at vaksinasjon ikke er en forutsetning for deltakelse, sa Marukawa.

IOC-president Thomas Bach fortalte om det kinesiske vaksinetilbudet torsdag. Det gjelder også for Beijing-OL neste år.

IOC har gjort det klart at man vil betale for vaksinene, men har ikke sagt noe om antall eller hvor mye de vil koste.

Marukawa sa at sommerens OL vil bli gjennomført som om vaksiner ikke er tilgjengelige. Man vil legge vekt på testing, munnbind, sosial distanse og å ha utøverne i en «boble».

Bach sa torsdag at et «betydelig antall» land allerede har vaksinert sine OL-aktuelle utøvere.

(©NTB)