Ny World Tour-invitasjon for norsk sykkellag

ntbsport

Lagets sykkelsjef Jens Haugland bekrefter invitasjonen overfor landevei.no.

Uno-X-laget er allerede invitert til det belgiske brosteinsrittet E3 Saxo Bank Classic, som tidligere het E3 Harelbeke. Det går 26. mars. To dager tidligere blir det nå også deltakelse i Brugge-De Panne.

Aldri tidligere har et norsk lag deltatt i World Touren.

– Det er veldig artig at vi kan fylle på med det som er et resultat av gode prestasjoner, tror jeg. Vi er et prosjekt som blir sett, sier Jens Haugland til Landevei.

Rittet som blir lagets debut på øverste nivå i sykkelsporten het tidligere Driedaagse De Panne. Da var det et etapperitt. Nå sykles det kun over én dag.

(©NTB)