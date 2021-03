Danske Kjær ødela kvelden for Solskjær og United

ntbsport

Danske Kjær stanget inn utlikningen dypt inne i tilleggstiden etter et hjørnespark. United-keeper Dean Henderson klarte ikke holde ballen ute.

Fram til da hadde unggutten Amad Diallo sett ut som dagens mann for United i nesten en omgang.

Scoringen rett etter pause var ungguttens første for Old Trafford-klubben og ville gitt mannskapet til Ole Gunnar Solskjær et meget godt utgangspunkt foran returkampen i åttedelsfinalen.

I stedet er det nå Milan som er i førersetet.

Diallo hadde bare vært på banen i fire minutter da han sendte United i ledelsen. 18-åringen kom inn som innbytter ved sidebyttet og var et frisk pust i United-angrepet etter en svak første omgang.

Han klarte å lure Milan-forsvaret på et perfekt timet løp etter en krempasning av Bruno Fernandes. Scoringen kom i form av et perfekt hodestøt med ryggen mot mål.

Før pause fikk Milan ikke mindre enn to scoringer annullert og kunne fort skapt trøbbel for Solskjærs menn allerede da. United-kaptein Harry Maguire misset på sin side en kjempemulighet rett før hvilen.

(©NTB)