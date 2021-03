Glimt-styret vil ikke ha Qatar-boikott

ntbsport

Klubbens styre begrunner sitt standpunkt blant annet med manglende kunnskap om saken.

– Vi tror på at et samarbeid mellom idretten, myndigheter og menneskerettighetsorganisasjoner øker sannsynligheten for å lykkes med å påvirke situasjonen til det bedre, heter det.

Selv om styret innstiller på at boikott ikke er rette veien å gå, sier det klart og tydelig ifra.

«I den grad det skulle være noe tvil – hele norsk fotball – inkludert FK Bodø/Glimt – tar avstand fra alle urettferdigheter og fordømmer brudd på menneskerettigheter som har foregått og som foregår i Qatar.»

Glimt-styret mener saken bør utsettes til et ekstraordinært forbundsting til høsten.

Så langt har Tromsø, Odd, Rosenborg, Strømsgodset, Viking og Brann støttet boikottlinjen. I Vålerenga har styret innstilt seg på at man skal støtte et forslag om boikott.

