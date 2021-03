Jakob Ingebrigtsen får gullet på 1500-meteren i friidretts-EM likevel

ntbsport

– Han vant, skriver sportssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund i en SMS til NTB ved midnatt.

Ingebrigtsen vant kontrollert, men ble diskvalifisert for å ha vært utenfor lista. Norge anket, og den anken har ført fram. Det betyr at det blir EM-gull på Ingebrigtsen.

Nordmannen var involvert i dytting i første sving, og kom innenfor lista.

– Jeg var utenfor lista i svingen, men jeg følte at det var en gjeng med polakker som forsøkte å hindre meg, så jeg regner ikke med at det skal bli et problem, sa Ingebrigtsen til NRK da han ble intervjuet før juryens avgjørelse var kjent.

Truet med å dra hjem

Ingebrigtsen truet med å dra hjem fra mesterskapet hvis juryens avgjørelse ble stående.

– Reglene er på min side. Jeg føler ikke jeg har gjort noe galt, det var bare for mange løpere med. Ingen av oss prøvde å dytte, det bare skjer når for mange personer kommer fra utsiden, sa han til arrangøren.

– Hvis avgjørelsen står, og jeg taper gullet, tror jeg bare jeg drar hjem. Jeg vet ikke om jeg løper i morgen fordi 1500-meteren var hovedmålet mitt, sa Ingebrigtsen.

– Manglet denne tittelen

For to år siden tok Ingebrigtsen sølv på distansen bak polske Marcin Lewandowski. Fredag så det ut til at Ingebrigtsen skulle få sin revansj.

– Det var ekstremt deilig, og jeg er ikke så glad i å bruke ordet revansj, men jeg er veldig glad for å ta den tittelen her, den følte jeg at jeg manglet fra to år siden, sa Ingebrigtsen til NRK rett etter løpet.

– Det er ekstremt deilig å få den, og føltes deilig å komme først i mål. Jeg føler det var en veldig fortjent medalje i dag, sa han.

Kaotisk løp

Ingebrigtsens far og trener, Gjert, varslet før løpet at sønnen ville ta det forsiktig fra start, og heller øve seg på å spurte om seieren enn å løpe fra de andre fra start.

Etter en rolig og kaotisk start, med blant annet situasjonen som endte med diskvalifisering for Ingebrigtsen, fikk han nok og la seg i tet for å styre løpet alene.

Hans polske utfordrer Lewandowski la seg i rygg og fikk et fint opptrekk, mens Ingebrigtsen lå i front og kjørte sitt løp, uten å ta seg ut. Det var tydelig at ingen løp for å få en god tid i finalen.

Polakken utfordret på slutten, men hadde ingen mulighet til å ta seg forbi Ingebrigtsen, som løp i mål på 3,37,56, et halvsekund foran Lewandowski. Spanske Jesus Gomes tok tredjeplassen, som senere ble til sølv. Ignacio Fontes rykket opp til bronsen.

Flere utøvere, som hekkestjernen Karsten Warholm, har valgt ikke å stille i EM på grunn av smittefrykt.