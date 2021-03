Landslagstrenere sa opp etter pandemi-konflikt

ntbsport

Norges Orienteringsforbund opplyser at herretrener Gullord sa opp sin stilling i januar fordi man ikke klarte å løse uenigheter om hvordan toppidretten skal drives gjennom viruspandemien.

Nylig sa også kvinnetrener Barkholt opp sin stilling av samme årsak. Hun hadde sin siste arbeidsdag fredag, mens Gullord jobber i orienteringsforbundet til 30. april.

Det betyr at Norge står uten landslagstrenere to måneder før sprint-EM og fire måneder før VM.

«Norges Orienteringsforbund har nå fokus på å bygge et nytt landslagsteam som kan bidra til god og målrettet utvikling for våre utøvere i årene som kommer. Sesongens hovedmål for landslaget er sprint-EM i Sveits i mai og VM i Tsjekkia i juli», skriver forbundet.

Det takker også Gullord og Barkholt for «dedikert og solid innsats som landslagstrenere» og ønsker dem lykke til videre.

