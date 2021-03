Her er historiske Maren Lundby endelig hjemme igjen: – Helt uvirkelig

ntbsport

Lundby tok medalje i samtlige hoppkonkurranser i ski-VM. Den aller gjeveste, gullmedaljen i storbakken, var historisk. Lundby, som har kjempet for at kvinnene skal få lov å hoppe i samme bakker som mennene, vant det første VM-rennet i storbakke for kvinner.

Fredag ble Lundby fulgt av fotografer helt til inngangspartiet sitt hjemme på Lillehammer.

– Det føles veldig bra, og skuldrene er relativt mye lavere nå enn for en uke siden for å si det sånn, sier Lundby til NTB.

– En stor lettelse å få til det jeg fikk til. Har vært en kjempefin velkomst med mange gratulasjoner på vei hjem. Setter stor pris på alle som gleder seg med meg, sier hun.

Lundby har lenge vært Norges suverent beste kvinnehopper, men denne sesongen har hun slitt. Før VM var enkelte av lagvenninnene like store medaljekandidater.

Men Lundby slo til og ble dronningen av hoppbakken i Oberstdorf.

– Jeg synes fortsatt det er helt uvirkelig, men så kult at jeg faktisk klarte å vinne storbakkerennet som vi kjempet så hardt for i fjor. Med tanke på sesongen jeg har hatt i tillegg, og så plutselig ta første seier i dette rennet … bare helt magisk at jeg fikk det til, sier Lundby.

Nå venter en koronakarantene hjemme i leiligheten på Lillehammer.

