Athletic Bilbao til nok en cupfinale

ntbsport

Alex Berenguer scoret vinnermålet i 2. ekstraomgang og sørget for at baskerklubben vant 3-2 sammenlagt. Dermed er laget klar for cupfinale mot Barcelona i Sevilla 17. april.

To uker før det skal Athletic Bilbao møte Real Sociedad i fjorårets cupfinale. Den er ennå ikke spilt på grunn av koronapandemien. Martin Ødegaard var med å spille Real Sociedad fram til finalen, blant annet med semifinaletriumf mot Real Madrid som han siden har spilt for og som så har leid ham ut til Arsenal.

Levante hadde muligheten til å nå sin aller første cupfinale, og det så lyst ut da Roger Marti scoret ledermålet, men Raul Garcia utlignet på straffespark. Med 1-1 i begge kamper ble det ekstraomganger.

Mens Levante spilte sin første semifinale siden 1935, er denne sesongens finalister de mestvinnende klubbene i Copa del Reys historie, med henholdsvis 30 og 23 titler.

Barcelona kan vinne sin 31. tittel, mens Athletic Bilbao kan komme opp i 25 dersom det blir seier både mot Real Sociedad og Barcelona.

(©NTB)