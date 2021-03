VM-sølv til Riiber: – Ikke særlig imponert

ntbsport

– Først og fremst er jeg veldig skuffet over egen prestasjon. Jeg blir fryktelig dårlig på det føret i dag. Jeg må ha litt mer variasjon for at lårene skal bli kvitt syra. Jeg er ikke særlig imponert over det jeg drev med uti der, sa Riiber til NRK etter rennet.

Riiber lå på skuddhold før langrennsdelen, 37 sekunder bak østerrikeren. Dermed lå det til rette for at han kunne ta sitt femte VM-gull og tangere Bjarte Engen Vik som mestvinnende norske kombinertløper.

Allerede ut på den andre av de fire 2,5 kilometer lange rundene tydet mye på at han måtte se langt etter det. Etter å ha tatt inn Akito Watabe la han seg i rygg og så ikke ut til å være særlig lysten på høy fart.

Dermed måtte han nøye seg med å slå japaneren på oppløpet i kampen om sølvmedaljen.

– Da jeg koblet med Akito var det rett og slett lite sprut i beina. Vanligvis når du jager rygger føler du at du bare kan gå og gå. Slik var det ikke i dag, sa Riiber.

Junior

Unggutten Lamparter ble juniorverdensmester i Lahti så sent som for tre uker siden. Torsdag sikret han samme valør i seniorklassen. Gullet er kun det andre individuelle til en østerriksk kombinertløper i et VM.

– Det er en verdig vinner. Fantastisk hopp og et solid langrenn. Jarl var nok mer realistisk enn meg da vi satte opp forslaget for hvordan det kom til å bli. Vi ser at han (Lamparter) gjør en veldig god jobb, og det forspranget tok han veldig godt vare på. Og så kjente nok Jarl på at han ikke hadde den beste dagen i løypa, sa sportssjef Ivar Stuan til NRK etter rennet.

Lagsprint neste

Mens Riiber lå på skuddhold etter hoppdelen i den store Schattenbergbakken, gikk det verre i bakken for resten av det norske laget. Espen Andersen var 9.-mann, men gikk ut i langrennssporet hele 1.49 minutter bak. Enda verre gikk det for bronsevinner fra normalbakken Jens Lurås Oftebro og Jørgen Gråbak, som startet henholdsvis 2.39 og 3.29 minutter bak.

Oftebro hadde en god dag i sporet og ble til slutt nummer sju, mens Andersen tok 8.-plassen. Gråbak ble nummer 14.

For kombinertgutta gjenstår lagsprint i VM. Den gås lørdag. Til tross for den tyngre dagen i sporet torsdag, var ikke Riiber i tvil om at han stiller.

