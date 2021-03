Stortalent klar for Elverum håndball

ntbsport

Det bekrefter Elverum selv på sine nettsider onsdag.

Lien kommer fra Halden, der han har imponert denne sesongen. 76 mål i eliteserien er fasiten.

I tillegg har 20-åringen debutert på rekruttlandslaget, og han var også del av nødlandslagstroppen som i januar representerte Norge i EM-kvalifiseringen.

Lien har vært på månedens lag i tre av i alt fire måneder denne sesongen.

– Vi har fulgt Kasper lenge, og er glade for at han ønsker å fortsette sin utvikling i Elverum. Etter den sesongen han har levert er det naturlig at han tar et steg videre i karrieren. I tillegg til at han allerede er en veldig god eliteseriespiller, er han en ambisiøs spiller med gode holdninger som vil passe godt inn i Elverum, sier Elverums Nils Kristian Myhre.

Lien selv er glad for klubbskiftet.

– Det føles veldig bra å skrive kontrakt med Elverum. Det er jo Norges beste klubb. Elverum er ekstremt profesjonelle og driver godt. Det gjør det mulig å drive med håndball på heltid, og at man kan utvikle seg og ta nye steg, sier han.

