Milan avverget hjemmetap på overtid

Poengtapet gjør at byrival Inter kan skaffe seg seks poengs luke på tabelltopp med borteseier mot Parma torsdag.

Jens Petter Hauge startet på benken, men ble byttet inn for Brahim Díaz i det 63. minutt. Da sto det fortsatt 0-0.

En tabbe av keeper Gianluigi Donnarumma ga gjestene ledelsen fem minutter senere. Rodrigo Becao nikket inn målet som lenge så ut til å gi Udinese tre poeng.

Milan jaget forgjeves scoring inntil Jens Stryger Larsen handset på overtid. Protestene hjalp ikke, og Kessie satte inn 1-1-målet.

Milan på 2.-plass er fire poeng foran Atalanta, som slo tabelljumbo Crotone 5-1, og Juventus. Sistnevnte vant 3-0 over Spezia tirsdag.

Alle kampene i serierunden blir for øvrig stoppet en kort stund i det 13. minutt for å hedre Davide Astori, Fiorentina-kapteinen som døde 4. mars for tre år siden. Han brukte drakt nummer 13.

