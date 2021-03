Leicester snublet igjen i sølvkampen – Schmeichel berget poeng mot Burnley

ntbsport

Matej Vydra ga Burnley en tidlig ledelse med sitt første PL-mål på over et år, men Kelechi Iheanacho utlignet med et flott utført volleyskudd.

Burnley var nærmest seier, men Schmeichel leverte flere praktredninger. Særlig imponerende var måten han stoppet et hodestøt fra Chris Wood. Han sørget for at bortesterke Leicester unngikk sitt annet PL-tap for sesongen på fremmed gress.

Gjestene kunne ha stjålet seieren, men Timothy Castagne skjøt i stolpen i sluttminuttene.

– Vi var fremragende i dag, men keeperen deres var meget god. Kanskje var han banens beste, sa Burnley-manager Sean Dyche til Sky Sports.

Etter helgens hjemmetap for Arsenal avga laget til Brendan Rodgers flere poeng i jakten på plassen nærmest suverene Manchester City.

Jumboen vant med ti mann

I motsatt ende av tabellen tok Sheffield United tre hardt tiltrengte poeng da Aston Villa ble slått 1-0. David McGoldrick ble matchvinner, og tabelljumboen holdt unna selv om veteranen Phil Jagielka ble utvist etter en snau time.

McGoldrick startet selv angrepet og satte opp George Baldock. Etter hans raid var han på plass ved lengste stolpe og omsatte innlegget i mål.

– Vi visste at det ville bli en vanskelig kamp, og det ble enda vanskeligere da vi ble redusert til ti mann. Vi kjempet med ryggen mot veggen og viste hvor mye vi er villige til å gi for denne klubben, sa McGoldrick til BT Sport.

Villa hadde store sjanser til å utligne både før og etter at Jagielka ble utvist for å felle Anwar El Ghazi som bakerste utespiller. 38-åringen er den nest eldste som har fått rødt kort i Premier League-kamp. Bare Stuart Pearce var eldre (i 2001).

Sheffield er nå bare tre poeng bak West Bromwich, men det er 12 poeng opp til trygg plass.

Forrykende

Burnley innledet kampen forrykende og tok ledelsen etter fem minutter. Hamza Choudhury sto for et fryktelig balltap. Vydra tok ballen forbi en motspiller og scoret.

Leicester spilte seg inn i kampen og satte Nick Pope i Burnley-målet på noen prøver før Kelechi Iheanacho utlignet med et vakkert utført volleyskudd på framspill fra Wilfred Ndidi. Schmeichel måtte vise klasse noen ganger ved slutten av omgangen og reddet blant annet alene med Vydra.

Tidlig i den andre omgangen kom Wood til et par kjempesjanser, og Schmeichels redning på en av dem var fra keeperkunstens øverste hylle.

Lagene hadde et stolpetreff hver, først Ashley Westwood for Burnley og så Castagne for Leicester.

(©NTB)