Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding.

Den positive koronatesten til verdenscuplederen betyr at onsdagens planlagte pressetreff med hopplandslaget avlyses.

– Jeg er veldig trist, men føler meg helt ok med lettere symptomer, sier Granerud i en uttalelse.

I et innlegg på Instagram skriver 24-åringen at hans VM er over.

– Dette betyr åpenbart at mitt verdensmesterskap er over, og det er synd, men sånn er livet noen ganger. Og det viktigste nå er å bli frisk igjen, heter det der.

Strengt testregime

Granerud skulle i utgangspunktet ha hoppet kvalifisering i den store Schattenbergbakken torsdag kveld. Fredag står det individuelle rennet på programmet.

Der ville Granerud vært stor favoritt.

På Instagram bekrefter 24-åringen at han har milde symptomer.

– Jeg føler meg litt dårlig, men har det bra. For meg viser dette hvor viktig det er å være forsiktig, og føler at jeg har gjort alt jeg kan for å unngå en infeksjon, men likevel skjedde dette, skriver idrettsstjernen.

Arrangørene i Oberstdorf har lagt opp til et strengt testregime for alle som er involvert i VM-arrangementet. Involverte må avgi hyppige koronatester med en kombinasjon av PCR- og hurtigtester.

Hver enkelt utøver vil bli testet opp mot ti ganger i løpet av perioden.

20.000 tester

Totalt er det anslått at det vil bli gjennomført rundt 20.000 tester i løpet av mesterskapet.

24-åringen Granerud har hatt en fenomenal sesong i hoppbakken. 11 verdenscupseirer var fasiten før inngangen til Oberstdorf-VM. Det er tangering av Roar Ljøkelsøys norske rekord for antall seire gjennom karrieren.

Den lange rekken av seirer gjorde Asker-løperen til det store navnet i internasjonal hoppsport foran sesongens store høydepunkt i Tyskland.

Granerud innledet mesterskapet i Tyskland med fjerdeplass i normalbakkerennet. Deretter bidro han til norsk sølv i den blandede lagkonkurransen. Det var 24-åringens første medalje i VM-sammenheng.

