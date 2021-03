Sluttspurt berget Manchester Citys 21. strake seier

ntbsport

Wolverhampton truet med å bryte rekken, men Gabriel Jesus banket inn ledermålet ti minutter før slutt. Riyad Mahrez økte etter at innbytter Owen Otasowie mistet ballen i eget felt, og Jesus satte punktum på overtid med et mål som først ble feilaktig vinket av for offside.

Dermed er Pep Guardiolas lag en kamp nærmere rekorden til Bayern München, som med 23 seirer på rad har den lengste seiersrekken for klubber i de fem store ligaene.

City dominerte kampen fullstendig innledningsvis og tok ledelsen på et selvmål av Leander Dendoncker etter et kvarter. Rodri spilte Mahrez fram på høyresiden, og Dendoncker beinet ballen i eget mål for å hindre at Jesus fikk innlegget for åpent mål.

Wolverhampton kjempet seg inn i kampen og fikk en usannsynlig utligning da kaptein Conor Coady etter en time stupte fram og nikket João Moutinhos innlegg i mål.

City ville ikke la seg stoppe og tok sin 15. Premier League-seier på rad.

Samtidig tangerte laget klubbrekorden på 28 strake kamper uten tap i ulike turneringer, og Arsenals 22 år gamle rekord på 19 strake Premier League-kamper uten å ligge under.

