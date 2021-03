Sigdalsrally avlyst på grunn av mildvær

ntbsport

– Vi har forsøkt å sette opp forskjellige tidsplaner og løsninger med et begrenset antall kilometer, men vi har for få kilometer med ren is til å kunne tilby et NM-rally med stil. I tillegg har vi for lite erfaring med hvor mye skader det vil bli på gruspartiene, og dette er en risiko som løpsledelsen ikke ønsker å ta, står det i en melding på rallyets nettsted.

– I stedet ønsker vi å beholde et godt og tett samarbeid med fylkeskommuner, kommuner, grunneiere og veistyrer i mange år framover for å tilby gode løp.

Det var 120 påmeldte i rallyet.

Vintersesongen i norsk rally besto i år av bare to løp, og Rally Finnskog var det eneste med NM-status. Neste NM-runde blir Rally Sørland 1. mai.

(©NTB)