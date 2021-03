Tottenhams europaliga-kamper byttet rekkefølge

ntbsport

Kampene mot Dinamo Zagreb spilles i stedet i motsatt rekkefølge av det som framkom da trekningen fant sted.

Dermed skal mannskapet til Jose Mourinho først spille hjemmekamp mot det kroatiske laget 11. mars. Bortekampen går en uke senere, melder Sky Sports.

Årsaken til byttingen er at trekningen av åttedelsfinalene endte med at også Nord-London-kollega Arsenal fikk hjemmekamp 18. mars. I henhold til statuttene til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) skal ikke to klubber fra samme by spille hjemmekamp samme kveld.

Som følge av at Arsenal er regjerende FA-cupmester fikk klubben førsterett på å spille hjemmekampen til slutt. Martin Ødegaards klubb skal møte greske Olympiakos.

Tottenham sikret seg plass i åttedelsfinalene ved å slå østerrikske Wolfsberger 8-1 over to kamper.

