Flere pågrepet i politiaksjon mot Barcelona

Det melder blant andre avisen Marca og nyhetsbyrået AFP, som siterer en polititalsmann.

Katalansk politi gjennomførte mandag formiddag omfattende søk i den spanske storklubbens lokaler. Cadena Ser var først ute med opplysningene om politirazziaen. Ifølge radiokanalen har politiet i Catalonia etterforsket klubben i flere måneder.

På bakgrunn av denne etterforskningen ble Bartomeu pågrepet, angivelig i sitt eget hjem.

I tillegg til Bartomeu skal flere involverte være arrestert, ifølge AFP. Marca peker på følgende personer: Tidligere administrerende direktør Óscar Grau, Roman Gómez Ponti, som hadde ansvar for det juridiske, og Bartomeus høyre hånd Jaume Masferrer.

Avisen AS skriver at deler av klubbkontorene er stengt av mens politiet gjennomfører sitt søk.

Svertet Messi

«Barcagate» er avsløringen av at daværende klubbpresident Bartomeu angivelig brukte 1 million euro på et PR-selskap for å styrke sitt eget rykte. Selskapet I3 Ventures er beskyldt for å ha brukt falske sosiale mediekontoer for å diskreditere opposisjonen ved å uttrykke synspunkter som gikk imot klubben.

Noen av disse personene skal ha vært spillere som Lionel Messi og Gerard Piqué, samt tidligere trener Josep Guardiola. Disse beskyldningene har klubben benektet i en offisiell uttalelse. Klubben sa også opp avtalen med I3 Ventures dagen etter avsløringen.

Bartomeu og hans styre trakk seg i fjor på grunn av konflikten rundt stjernespilleren Messi. Klubben har siden vært preget av politisk uro og press fra en omfattende gjeld som følge av koronaviruspandemien.

Politiaksjonen skjer mindre enn en uke før en ny klubbpresident i Barcelona skal velges.

