Ventura-skuffelse i Puerto Rico tross kanonavslutning

I alt er nordmannen to slag under par, og han er langt unna teten før søndagens avslutningsrunde. Per nå ligger han på delt 55.-plass. Men han berget mye med en meget sterk avslutning.

Ventura åpnet også lørdagen bra med en birdie på hull 2, men en dobbeltbogey på fjerde hull ødela en del for nordmannen. Det ble deretter birdie på hull fem og bogey på det sjuende hullet, og Ventura lå ett slag over par halvveis på runden.

Den dårlige flyten fortsatte for nordmannen på veien tilbake til klubbhuset. Ventura måtte tåle bogeyer på både hull 11 og 12. En ny bogey på hull 14 gjorde at han var fire slag over par, men så hentet han seg kraftig inn.

Med birdier på 15., 16. og 18. hull endte han dagen på ett slag over par.

Amerikaneren Brandon Wu leder PGA-turneringen så langt. Han er 12 slag under par, men har bare spilt to hull på lørdagens runden.

