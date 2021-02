Sørloth matchvinner i sterk snuoperasjon

ntbsport

Etter kampen tok en jublende Sørloth «selfier» sammen med lagkameratene på Leipzigs hjemmebane. Han var sterk ved bakre stolpe og stanget ballen i mål fra kloss hold nesten tre minutter på overtid og sikret tre poeng.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for å score. Som spiss er målet mitt alltid å bidra for laget, og med seiersmålet klarte jeg å gjøre nettopp det. Men i dag er de tre poengene det viktigste for meg, sa trønderen ifølge lagets Twitter-konto.

Sørloth hjalp laget til en svært viktig seier i jakten på serieleder Bayern München. Men vertene måtte kjempe hardt for poengene.

Gjestene fra Mönchengladbach scoret ved Jonas Hofmann allerede etter fem minutter, og stjernespissen Marcus Thuram gjorde vondt verre da han økte ledelsen til 2-0 13 minutter senere.

Først etter pause maktet RB Leipzig å slå tilbake. Sørloth ble byttet inn halvveis, og han slo et godt, lavt innlegg til Christopher Nkunku da han reduserte like før timen var spilt.

2-2 kom ved Yussuf Poulsen på et langskudd etter 65 minutter. Og til slutt scoret Sørloth, på innlegg fra Nkunku, målet som avgjorde kampen.

Scoringen var bare Sørloths tredje i Leipzig-trøya. Han har scoret to mål i Bundesliga, der han har vært involvert i 21 kamper, og ett i Champions League.

Bayern München vant tidligere lørdag 5-1 over Köln og topper serien med 52 poeng etter 23 kamper. Leipzig har 50 og Wolfsburg 45.

(©NTB)