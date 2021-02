ntbsport

Arrangøren informerte lørdag morgen om dette i en pressemelding NTB har mottatt.

Det er to personer fra den italienske kvinne-hopptroppen og en fra Slovenias jentegruppe i hopp som har avgitt positive prøver. Det kommer ikke fram om det er utøvere det er snakk om. Alle de smittede er isolert, og smittesporing er satt i gang.

Ytterligere en person fra den italienske troppen er isolert, men det er ikke klart om vedkommende er koronasmittet.

Det er avlagt til sammen cirka 10.000 koronatester hittil i VM. Arrangøren opplyser at det vil blir analysert omtrent like mange i løpet av resten av VM. Siste øvelse er femmila langrenn menn 7. mars.

Lørdag ble også et skjerpet regelverk for bruk av munnbind i Oberstdorf innført. Politiet er å se i gatene 24 timer i døgnet, og koronaprotokollen følges opp strengt.

Alle involverte i VM må koronatestes minst annenhver dag, og det er rigget til to testbaser i den tyske byen.

De norske hopperne er veldig fornøyd med opplegget rundt prøvetakingen.

– Vi opplever at FIS (Det internasjonale skiforbundet) og arrangør tar smittevern på alvor. Det er ekstremt gode rutiner for testing. Og det er høy kapasitet i testsenteret. Vi føler oss veldig trygge i bakken. Det er god infoflyt. Vi er takknemlig for at Tyskland og FIS gjennomfører VM i en meget krevende situasjon, sier medieansvarlig for de norske hopperne Steinar Bjerkmann til NTB.

(©NTB)