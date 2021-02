Leinan Lund leder historisk VM-konkurranse etter monsterhopp

ntbsport

Gyda Westvold Hansen følger nærmest lagvenninnen etter et hopp på 102,5 meter. Tre sekunder skiller de norske jentene foran 5-kilometeren i skisporet senere lørdag.

Mari Leinan Lund leverte best av alle i bakken. Tolga-løperens 107 meter er en tangering av den gamle bakkerekorden i normalbakken i Oberstdorf.

– Dette var kjempemorsomt. Jeg prøvde bare å gjøre ting enkelt og å fly så langt som mulig, sa Leinan Lund til arrangøren etter hoppet sitt.

Aldri startet først

Utgangsposisjonen hun nå har foran langrennet, er uvant kost.

– Det er helt vilt. Jeg har aldri startet som nummer én noen gang. Jeg ser fram til det, sa Tolga-jenta.

Westvold Hansen peker seg samtidig ut som den største favoritten til seieren. Hun tok to gull i junior-VM i Lahti tidligere i vinter.

– Jeg henger jo med, men teknisk gjør jeg ikke det jeg skal gjøre, og da blir jeg rett og slett skuffet, sa Dalsbygda-jenta til NRK etter innsatsen i bakken.

Marte Leinan Lund landet på 101 meter i bakken og er nummer fire foran langrennet. Hun er 24 sekunder bak søsteren Mari.

– Jeg vil faktisk klappe meg selv på skuldra. Jeg har jobbet hardt hele uka, og at jeg får til mitt beste hopp i konkurranse, er jeg kjempefornøyd med, sa Leinan Lund til NRK.

Amerikanske Tara Geragthy-Motes fra USA var den største favoritten foran det historiske VM-rennet, men mislyktes totalt i bakken med 86 meter. Hun starter langrennet over to minutter bak den norske duoen.

Moen Flatla jublet

Mille Moen Flatla var første norske jente utfor normalbakken i Oberstdorf. 19-åringen fra Bærum landet på 94 meter og jublet i utkjøringen. Foran langrennet ligger hun på 14.-plass, ett minutt og 42 sekunder bak teten.

Forhåndsfavoritt Geragthy-Motes vant den aller første verdenscupkonkurransen for kombinertkvinnene i østerrikske Ramsau like før jul. Da ble Westvold Hansen nummer to. Mari Leinan Lund endte på sjuendeplass.

Det blir kun det ene verdenscuprennet for kvinnene denne sesongen. Det internasjonale skiforbundet (FIS) opplyser at Geragthy-Motes vil motta krystallkula som verdenscupvinner senere lørdag.

