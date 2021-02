Halfvarsson dropper resten av VM – kan være ferdig for sesongen

ntbsport

Lørdag kveld bekrefter det svenske skiforbundet at Halfvarsson reiser hjem fra VM-byen, melder Expressen.

– Jeg har ikke klart å finne den formen jeg vil ha, og jeg vil heller at mine lagkamerater skal få muligheten i de konkurransene som gjenstår, sier Halfvarsson.

Allerede etter tremila, som han brøt halvveis, sa Halfvarsson at han trolig kom til å reise hjem fra VM og avslutte sesongen.

– Jeg tror det. Det her var litt for tøft. Tanken var at jeg skulle gjennomføre dette løpet selv om det var slitsomt. Men det er for tøft. Jeg får hodepine også, det er noe som er galt, sa Halfvarsson.

Nylig sa svensken at han har slitt med en form for overtrening inn mot inneværende sesong. Langrennsprofilen vedgikk at tester hadde vist at han hadde trent «som en bodybuilder».

20-åringen William Poromaa hang godt med på den klassiske delen av VM-rennet med stilbytte, men etter å ha fått på seg skøyteski ble det trøbbel.

VM-debutanten hadde tilsynelatende ikke fått på seg skien ordentlig og mistet den. Det kostet ham dyrebare sekunder, og dermed forsvant teten foran ham.

