Haaland-assist da Sancho herjet i ny Dortmund-seier

Etter at Erling Braut Haaland misbrukte to store sjanser sent i første omgang, viste Jadon Sancho hvorfor han er en av de mest attraktive spillerne i verden for øyeblikket.

I annen omgang tok kampen virkelig fyr. Etter 48 minutter kom Sancho på et flott løp med ballen, og han dro av to forsvarere og sendte ballen videre til Mahmoud Dahoud. Dahoud gjorde ingen feil fra omtrent 18 meter og sendte ballen i mål nede i hjørnet.

Etter 57 minutter kombinerte Sancho seg fram til feltet, der han fant Marco Reus. Reus ble felt, og dommer pekte på straffemerket. Sancho tok straffesparket og satte den sikkert i mål.

Bielefeld kom med noen små farligheter men ingen som satte Dortmund-keeper Marwin Hitz på veldig store prøver.

Praktangrep

Etter 81 minutter skulle Dortmund varte opp med et praktangrep, da kampens store spiller Sancho drev med ballen før han spilte Haaland så å si alene med keeper. Nordmannen viste at han også kan være uselvisk foran mål, da han sendte ballen videre til innbytter Reinier, som fikk en enkel jobb med å sette ballen i et tomt mål med sin første berøring i kampen.

Med seieren er Dortmund 13 poeng bak serieleder Bayern München på en femteplass. Laget har tre poeng opp til Eintracht Frankfurt som for øyeblikket innehar den siste Champions League-plassen.

Haaland og Dortmunds neste kamp er mot Borussia Mönchengladbach kommende tirsdag.

