Granerud feilet i førstehoppet – helt nede på 16.-plass før finalen

Granerud var tidenes favoritt før hoppkonkurransene i VM, men etter førsteomgangen i normalbakken er han på 16.-plass, 10,4 poeng bak ledende Piotr Zyla etter et hopp på 99 meter.

– Han var nok litt mer anspent i det hoppet her enn han har vært før, sa landslagstrener Alexander Stöckl til NRK om sin elev.

Dersom Granerud skal ta medalje, må det bli en spesiell andreomgang. Granerud er 7,4 poeng bak Anze Lanisek på sølvplass og 7,3 poeng bak Ryoyu Kobayashi på bronseplass.

Det er mye å ta igjen i en normalbakke.

Granerud har vært hoppsportens suverene ledestjerne denne sesongen, og han kom til VM med elleve verdenscupseirer i bagasjen.

Marius Lindvik er nummer sju, 5,1 poeng bak Zyla, mens Daniel Andre Tande er på 10.-plass og Robert Johansson nummer 13.

– Jeg tror vi fortsatt har medaljesjanser, spesielt med Lindvik, sa Stöckl.

Johansson slet i lav hastighet og lite oppdrift og landet på 100 meter. At forholdene var vanskelige ble tydelig da Kamil Stoch landet på 96 meter i neste hopp og røk ut av medaljekampen.

Lindvik la på åtte meter fra prøveomgangen og landet på 102 meter i sitt hopp.

Tande var først ut av de norske og leverte et hopp på 101 meter. Han virket nesten forvirret over at det ikke ble ledelse, da han så at alt hoppet holdt til var en foreløpig fjerdeplass.

