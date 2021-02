Raja vil se på NFF-rapport som sier at breddefotballen kan åpnes forsvarlig

ntbsport

Rapporten er skrevet av et utvalg ledet av Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø. Olsvik omtales av eget universitet som «koronaprofessor». Utvalget mener det har grunnlag for å gi en tydelig konklusjon:

«Vår rapport viser at en gjenåpning av ordinær utendørs trening i breddefotballen i regi av medlemsklubbene kan gjennomføres uten vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet», heter det.

– Vår rapport er basert på vitenskapelig data om covid-19-smitte blant profesjonelle og vanlige fotballspillere det siste året, sier Olsvik.

Direktør for utvikling og aktivitet i NFF, Alf Hansen vil at NFF sammen med idretten skal ha en mer direkte dialog med helsemyndighetene for å legge opp til mer ordinær trening.

– Rapporten er et grundig og godt arbeid fra en svært dyktig fagperson i Ørjan Olsvik. Vi er forberedt på å ta ansvar for smittevern og gjøre en eventuell åpning for ordinær trening i breddefotballen på en ansvarlig måte videre, sier Hansen.

Raja vil se på rapporten

Idrettsminister Abid Raja (V) sier at han vil se på rapporten, og at all kunnskap om pandemien er et positivt bidrag. Men han understreker at situasjonen er veldig alvorlig, og at liv og helse går først.

– Vi må ha med oss at rapporten fokuserer på selve fotballaktiviteten. Helsemyndighetene må i sine vurderinger også ta hensyn til et større bilde, blant annet reisingen som aktiviteten medfører, sier Raja i en kommentar til NTB.

I rapporten mener utvalget at åpningen de skisserer, uten kamper, men med treninger der alle dusjer og skifter hver for seg, ikke fører til økt smittetrykk.

Tirsdag skal Raja og statsminister Erna Solberg møte idretten, som i forrige uke ba om et krisemøte.

– Der skal vi blant annet skal snakke om veien videre, og både tidsløpet og gjenåpning vil være naturlige temaer for et slikt møte, sier Raja.

Vil ha lokal tilpassing

Olsvik har vært en aktiv deltaker i koronadebatten og har ment at regjeringen har innført for mange nasjonale tiltak, i stedet for å håndtere smitten lokalt der den oppstår.

Det mener han burde vært tilfellet også for breddefotballen.

– Personlig vil jeg poengtere at det finnes store deler av vårt land hvor det er ubetydelig, om ikke totalt fravær av covid-19-smitte. Med referanse til smittevernlovens paragraf 1–5 om forholdsmessighet mellom tiltakenes byrde og deres smittevernmessige effekt, ber jeg om at lokale smitteforhold også blir tatt med i vurderingen, sier Olsvik om breddefotballen.

– Kan hjelpe ensomme

Rapporten gir NFF ni konkrete råd som legger til rette for trygg breddeaktivitet dersom det blir åpnet opp. Det hevdes at NFF kan ta samfunnsansvar ved at flere vil følge smittevernreglene for å få lov til å spille fotball.

NFF understreker at det vil ha en positiv effekt på livet til nærmere 50.000 unge voksne dersom det åpnes opp. I rapporten vises det til datagrunnlag om ensomhet og aktivitet under pandemien.

– Dette handler ikke bare om fotballspillere som vil spille fotball, men om å tilby mange ellers isolerte unge mennesker en smittevernmessig trygg arena for mening, mestring og sosialt påfyll i en svært krevende tid, sier utvalgsmedlem Iver Strandheim, spesialist i samfunns- og allmennpsykologi og fagansvarlig for futsal i NFF.

