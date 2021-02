Norges hoppkvinner kjemper om VM-gull

ntbsport

Det blir en thriller om rekkefølgen på medaljene. Østerrikerne er bare 1,4 poeng foran Slovenia, mens de norske hopperne følger like bak på bronseplass.

Silje Opseth åpnet det hele for Norge med 98 meter og 119,4 poeng etter tre ganger 16,5 i stil som tellende.

– Det kjentes ut som et bedre hopp enn det jeg leverte i går, sa Opseth til NRK.

Anna Odine Strøm hoppet 87 meter under tunge forhold. Hun fikk 94,5 poeng, mens slovenske Spela Rogelj landet på 93,5 meter og ble belønnet med 110,8 poeng. Dermed var Slovenia over 20 poeng foran Norge allerede etter to av åtte hopp.

– Det virket som det var tunge forhold, men det kjentes ut som jeg kunne gjøre det bedre, sa Strøm.

Også Thea Minyan Bjørseth fikk tøffe forhold. Hun strakte seg til 93 meter og fikk 112,6 poeng. Et svakt hopp av slovenske Ursa Bogataj på 91,5 meter sørget for at Norge var 15,8 poeng bak Slovenia med ett hopp igjen av 1. omgang.

Maren Lundby knallet til med et godt hopp på 95,5 meter. Slovenske Ema Klinec greide bare 91 meter.

Dermed var Norge bare tre poeng bak Slovenia etter den første omgangen. Det er 4,4 poeng opp til Østerrike, som hadde Marita Kramer som siste hopper. Hun slo til med 102,5 meter, som var det soleklart lengste hoppet.

