Birkebeinerrennet avlyst også i år

ntbsport

I det lengste hadde arrangøren et håp om å arrangere det tradisjonsrike turrennet fra Rena til Lillehammer 20. mars. Birken opplyser at myndighetenes restriksjoner gjør det umulig å avvikle en nedskalert utgave for både topp og bredde.

– Vi hadde en god plan for et trygt arrangement, men etter samtaler med Norges Skiforbund konstaterer vi at mulighetsrommet nå er borte for en gjennomføring den tredje helga i mars. Vi synes det er utrolig trist å være tvunget til å avlyse Birkebeinerrennet for andre år på rad, sier Birkens daglig leder Eirik Torbjørnsen og fortsetter:

– Vi hadde gledet oss slikt til å være et lyspunkt for mange mosjonister i en ødelagt sesong. Men vi lever fortsatt i en uforutsigbar tid, og vi forstår myndighetenes tilnærming.

Elitedelen av Birkebeinerrennet var opprinnelig på Ski Classics-programmet. Langdistanseløpere som skulle deltatt der, får i stedet muligheten til å gå et erstatningsrenn like sør for Åre i Sverige.

