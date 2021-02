Kombinertlagene i VM er klare

ntbsport

Det betyr at Jarl Magnus Riiber, Jens Lurås Oftebro, Jørgen Graabak og Espen Bjørnstad blir Norges representanter fredag i tillegg til Andersen.

For kvinnene, som skal i aksjon lørdag, blir det Gyda Westvold Hansen, Marte Leinan Lund, Mari Leinan Lund og Mille Moen Flatla som skal konkurrere i det som blir historiens første øvelse i kombinert for kvinner i et verdensmesterskap.

– Det pekte seg ut på begge dagers trening at det var de to som fortjente den siste plassen, sier sportssjef Ivar Stuan.

