Tysk dopinglege trakk anke – dommen endelig

ntbsport

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA melder en distriktsdomstol i München onsdag at både Schmidt og én av de øvrige dømte i saken har trukket sine anker.

Schmidt ble i januar dømt til fire år og 10 måneder i fengsel. Han ble også fradømt retten til å praktisere som lege de neste tre årene.

I slutten av forrige måned opplyste Schmidt at han ville anke dommen. Nå har han gjort helomvending.

Påtalemyndigheten la ned påstand om fem og et halvt års fengsel da saken var oppe i retten. Idrettslegen Schmidt var anklaget for å ha vært sentral i et internasjonalt bloddopingnettverk siden 2011. Nettverket inkluderte utøvere i OL i 2018, forskjellige verdensmesterskap og Tour de France.

Operasjon Aderlass

Det var også fire andre tiltalte i saken, blant dem legens far, en sykepleier og en ansatt i ambulansetjenesten. Samtlige ble også funnet skyldige i den første store rettssaken siden doping ble kriminalisert i Tyskland i 2015.

Pågripelsen av Schmidt skjedde etter at «Operasjon Aderlass» ble iverksatt. Politiet gikk til aksjon to timer før start på langrennsherrenes 15 kilometer klassisk under ski-VM i Seefeld i 2019.

Østerriksk politi pågrep i alt ni personer, inkludert fem aktive skiløpere mistenkt for bloddoping. Tre av løperne ble satt fri etter at de erkjente doping.

Holdt på i årevis

Under rettssaken innrømmet Schmidt at han i en årrekke har hjulpet utøvere med å dope seg. I en uttalelse lest opp i retten sa legen at hans praksis i hovedsak var rettet mot vinteridrettsutøvere og syklister.

Han navnga samtidig ikke noen av utøverne han skal ha hatt på klientlisten.

Samtidig hevdet legen at han ikke bidro til dopingbruken for å berike seg selv, eller at han satte utøvernes helse i fare ved sine handlinger.

(©NTB)