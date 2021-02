NFF aksepterer bot fra Datatilsynet i Edvartsen-saken

ntbsport

Det bekrefter forbundet på sine nettsider onsdag.

«Etter en samlet vurdering aksepterer NFFs Datatilsynets varslede vedtak», heter det i en uttalelse.

NFF mottok nylig varsel fra Datatilsynet om mulig vedtak på 50.000 kroner i et såkalt overtredelsesgebyr. Forbundet skal ha handlet i strid med personvernloven da Svein-Erik Edvartsens IP-adresser ble lagret og sammenstilt med eposter forbundet mente den tidligere toppdommeren hadde sendt under falskt navn.

«Viderebruken av IP-adressene for å avdekke hvem som hadde sendt de aktuelle illojale epostene, utgjør imidlertid en betydelig krenkelse av de interessene personvernlovgivningen verner», skrev Datatilsynet i vedtaket som tidligere er gjengitt av VG.

Forbedret rutinene

NFF skriver onsdag at forbundet har redegjort grundig for hvorfor disse IP-adressene ble lagret og sammenstilt.

«Som også Datatilsynet legger til grunn, hadde sammenstillingen ikke annet formål enn å avdekke mistanke om uønsket og illojal opptreden. Saken gjelder således et enkeltstående forhold som ligger flere år tilbake», heter det fra NFF.

Beslutningen om at gebyret vedtas, er meddelt Datatilsynet.

– NFFs rutiner for ansattes bruk av epost, internett og tilsvarende har siden 2017 blitt gjennomgått og forbedret. Dette var et arbeid som forbundet iverksatte i 2018, i forbindelse med at den nye (nå gjeldende) personopplysningsloven trådte i kraft, sier NFFs kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen.

– Forbundet har selvsagt ikke annet ønske enn å etterleve det regelverk som til enhver tid gjelder, tilføyer hun.

– Kan ikke ture fram

Svein-Erik Edvartsen inngikk forlik med forbundet etter at han sluttet som både seksjonsleder i NFF og toppdommer i 2017.

Hans advokat John Christian Elden mener det var lurt av NFF å godta boten fra Datatilsynet.

– De kan ikke ture fram uten å følge norsk lov og tråkke på sine ansatte. Loven gjelder også for NFF. Selv om det aldri var slik at datasnokingen til NFF beviste noe som helst, skapte de et uriktig og ubehagelig inntrykk mot Edvartsen, sier Elden til NTB.

(©NTB)