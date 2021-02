Meling og Nîmes klatret over streken

ntbsport

Vinnermålet ble satt inn av Renaud Ripart på straffespark to minutter før full tid, etter at Lorient-spiller Andrew Gravillon ble straffet for hands etter et hjørnespark. Det skjedde takket være VAR. Lorient-spillerne protesterte forgjeves.

Meling spilte som vanlig hele kampen som hjemmelagets venstreback.

Lorient hadde to stolpetreff. Haris Duljevic skjøt i tverrliggeren fra langt holdt i første omgang, mens Terem Mefi nikket i stolpen tidlig i den andre.

Kampen var utsatt fra 21. serierunde, da den ikke kunne spilles på grunn av et koronautbrudd hos Lorient.

Dette er en svært viktig uke for Nîmes, og så langt har den vært god. Laget er nå oppe i tre strake seirer uten baklengsmål.

Sist søndag scoret nordmannen det første målet da Bordeaux ble slått 2-0. Seieren ga Nîmes kontakt med lagene foran på tabellen.

Denne uken får Nîmes besøk av sine to nærmeste rivaler i bunnstriden. Seieren over Lorient betyr at Nîmes nå er ett poeng foran Nantes på kvalifiseringsplass og Lorient på nedrykksplass.

Søndag er det Nantes som kommer til Nîmes, og helst bør det bli seier da også.

