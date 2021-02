Duplantis med årsbeste i stav – prøvde seg på verdensrekord

ntbsport

Han prøvde seg to ganger på verdensrekordhøyden 6,19, men det ble for høyt denne gang.

Duplantis tok en liten konkurransepause etter å ha fått en kjenning i låret da han vant i Liévin i Frankrike for to uker siden. Onsdag var han tilbake og leverte sin beste konkurranse for sesongen.

Som vanlig denne sesongen rev han i kveldens første forsøk, på 5,60. Deretter gikk han over alle høyder i første forsøk inntil han sto som vinner. Lista dirret litt på 6,00, men 6,10 gikk han greit over.

Inntil onsdag hadde Duplantis årsbeste i verden med 6,03 fra et stevne i Rouen.

Duplantis har verdensrekorden med 6,18, satt innendørs i Glasgow i fjor.

21-åringen dropper helgens stevne i Aubière i Frankrike, og hans neste konkurranse blir EM i Torun i Polen neste helg.

