Dele Alli med praktmål og to assist i europaligaen

ntbsport

24-åringen har måttet tåle mye kritikk denne sesongen, men onsdag storspilte han og leverte assist til både Carlos Vinícius og innbytter Gareth Bale i storseieren. Vinicius ble tomålsscorer da han fastsatte resultatet med assist fra Allis erstatter, 16-åringen Dane Scarlett.

– Målet var vakkert, men de to assistene og arbeidet han la ned for laget betyr mer for meg. Han har jobbet hardt siden det ikke ble noen overgang i januar, sa manager José Mourinho til BT Sport.

Med 4-1-ledelse fra første kamp i Østerrike kunne Mourinho tillate seg å befolke benken med stjerner. Laget startet uten Harry Kane, Son Heung-min, Tanguy Ndombele og Bale. Fra benken hadde de god utsikt til et av sesongens flotteste mål.

Olivier Giroud fikk mye skryt for brassesparket som ga Chelsea seier i mesterligaen tirsdag. Allis scoring var enda flottere, ikke minst på grunn av forspillet.

I det 10. minutt leverte Tottenham et flott angrep i 11 trekk som ble kronet av Allis akrobatiske avslutning. De fem første trekkene var på egen halvdel etter et langt klareringsspark fra Wolfsberg-keeper Manuel Kuttin, men så hadde ikke gjestene ballen igjen før den lå i nettet.

Supermål

Etter de fem første trekkene satte Tottenham fart framover. Det gikk på to touch, og gjestene hang ikke med. Alli var den første som rørte ballen på motstanderens halvdel. Han spilte fram til Erik Lamela, som fant Steven Bergwijn på venstresiden. Han trillet ballen ut til Alli utenfor 16-meteren. Han spilte til Matt Doherty ute til høyre og løp selv inn i feltet. Alli fikk ballen igjen, dempet den med ryggen mot mål så den spratt høyt, og brasset den utakbart i hjørnet.

Stopperen Dominik Baumgartner gjorde alt han kunne for å komme i veien for ballen, men den føk inn i hjørnet, og Alli kunne juble for et supermål.

– Det var et fantastisk mål, og jeg er glad på Deles vegne. I fotball har folk kort hukommelse, og kanskje hadde de glemt hvor god han er. I dag minnet han oss om det, sa Eric Dier til BT Sport.

Carlos Vinícius hadde et par store sjanser til å øke ledelsen før pause, men lyktes ikke. Blant annet reddet Gustav Henriksson hans skudd på strek bak keeper.

Omstridt

I det 50. minutt nikket Vinicius inn Allis innlegg som avslutning på et Tottenham-angrep i 13 trekk. Forspillet var en omstridt situasjon, da Cheikhou Dieng ble spilt gjennom og løpt ned av Eric Dier. Gjestene ropte forgjeves på straffe.

Alli tvang Kuttin til en kjemperedning midtveis i 2. omgang. Så spilte han fram Bale til 3-0-målet i det 72. minutt, rett etter at waliseren kom på banen.

Alli ble byttet ut med Scarlett ti minutter før slutt. Rett etter vant Scarlett ballen fra en uoppmerksom Henriksson på 16-meterstreken, og Vinicius banket den i mål.

– Han er en diamant, en gutt med utrolig potensial. Han kommer til å bli en fantastisk spiller, sa Mourinho om Scarlett.

Kampen var flyttet fram til onsdag fordi byrival Arsenal også hadde hjemmekamp i europaligaen, og Uefa-reglene sier at to lag fra samme by ikke skal spille hjemme samme dag. Regelen håndheves selv om kampene spilles uten tilskuere og Arsenal på grunn av reiserestriksjoner må spille sin «hjemmekamp» i Hellas.

(©NTB)