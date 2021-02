Korsbåndskade for Gregor Schlierenzauer – sesongen over

ntbsport

Det forteller 31-åringen selv på sin blogg. Han har 53 individuelle verdenscupseirer på merittlista, samt et tosifret antall VM-gull, men ble for annen gang på rad utelatt fra Østerrikes VM-tropp.

Schlierenzauer fikk det ikke til å stemme denne sesongen og ble vraket til VM i Oberstdorf. Han skadet seg i forbindelse med helgens kontinentalcuprenn i Brotterode.

– Jeg hoppet svært langt i prøveomgangen og landet forkjært. Dermed var det gjort, skriver han.

– Sesongen startet med at jeg ble koronasmittet, og jeg kom aldri i gang. Nå er den over med et delvis ødelagt korsbånd i venstre kne.

Han slipper operasjon og kan være klar igjen om seks til åtte uker, men da er sesongen over.

– Det var hell i uhell at det ikke gikk verre. En ny korsbåndoperasjon ville vært tungt, sier Schlierenzauer, som fortsatt akter å komme tilbake på toppnivå.

