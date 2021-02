Bayern München knuste Lazio i mesterligaen

ntbsport

Det var spilt snaut ni minutter da Lazio-stopper Mateo Musacchio serverte Robert Lewandowski ballen på sølvfat, og Bayern-spissen satte nådeløst inn 1-0. Bayerns 17-årige stortalent Jamal Musiala doblet ledelsen før Bayern straffet et balltap hos hjemmelaget og la på til 3-0 før pause. Leroy Sané satte inn en keeperretur etter at Kingsley Coman kjørte rundt med Francesco Acerbi.

Lazio-stopperen var kanskje fortsatt svimmel da han selv satte inn 4-0-målet tidlig i den andre omgangen. Bayern kontret etter en Lazio-corner, og Kingsley Coman sendte Sané i fullt firsprang fram på siden. Acerbi snublet hans innlegg i eget mål.

Joaquín Correa scoret et trøstemål litt etter, men Lazio reiser til München om tre uker med en så godt som umulig oppgave foran seg.

Gavepakke

Bayern har slitt i hjemlig serie den siste tiden, men i mesterligaen virker laget nesten like utilnærmelig som da laget forrige vant alle sine CL-kamper helt til pokalen var sikret.

Lazio bød den tyske klubben på flere av målene tirsdag, og særlig det første. Niklas Süle spilte opp på Sané og startet et lovende angrep, men Lucas Leiva vant ballen og dyttet den tilbake til Musacchio. Han spilte fullstendig hodeløst inn i midten rett til Lewandowski, som rundet keeper Pepe Reina og scoret.

Ledelsen ble doblet med et flott angrep vel halvveis i omgangen. Alphonso Davies raidet på siden og spilte innpå til Leon Goretzka, som dro på seg flere forsvarere og slapp ballen til 17-årige Musiala. Den engelske U21-landslagsspilleren skjøt i hjørnet og feiret sitt første mesterligamål.

Svimmel

I det 42. minutt var kampen punktert for godt. Coman raidet på venstresiden etter en ballerobring, skar inn på banen og tryllet bort Acerbi ved hjelp av en frekk hælvending før han skjøt hardt med venstre. Reina ga retur rett ut, og Sané satte ballen i mål.

Rett etter sidebytte kom mønsterkontringen som endte i Acerbis klønete selvmål, og Lazio kunne begynne å rette oppmerksomheten mot Serie A resten av denne sesongen.

Correa ble spilt gjennom av Luis Alberto, ristet av seg et par motspillere og scoret et trøstemål, men det er intet som tyder på at returkampen i München 17. mars blir spennende.

(©NTB)